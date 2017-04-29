رصدت فضائية «إكسترا نيوز»، توافد العشرات من المسيحيين المصريين إلى المعادى، لحظة وصول البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للكلية الإكليريكية

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الكلية الاكليريكية بالمعادي، استعدادا لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للقاء كهنة الكلية.والقى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم السبت، العظة خلال قداس إلهي بمشاركة الآلاف وذلك خلال اليوم الثاني لزيارته لمصر، باستاد الدفاع الجوي.ووصل آلاف المسيحيين المصريين إلى استاد الدفاع الجوي «30 يونيو» للمشاركة في قداس الصلاة الذي ترأسه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.جاء ذلك وسط أجواء أمنية مشددة تحت إشراف الحرس الجمهوري والقوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة.