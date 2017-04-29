قدم أحد كهنة الكلية الإكليريكية بالمعادى، ترنيمة على أنغام الجيتار، بحضور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الكلية الإكليريكية بالمعادي، استعدادا لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للقاء كهنة الكلية.وألقى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم السبت، العظة خلال القداس الإلهي بمشاركة الآلاف في اليوم الثاني لزيارته لمصر، باستاد الدفاع الجوي.يأتي ذلك وسط أجواء أمنية مشددة تحت إشراف الحرس الجمهوري والقوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة.