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بالفيديو.. نساء تطلق الزغاريد خلال قداس بابا الفاتيكان
29
ابريل
2017
16:46 PM
أطلق عشرات النساء من الحاضرين صلاة القداس، الزغاريد، معبرين عن فرحتهم وبهجتهم بترأس البابا فرانسيس، بابا الفاتيكانويترأس بابا الفاتيكان، القداس مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية في مقر الكلية الكلية الإكليريكية بالمعادى، حسبما نقلت فضائية «إكسترا نيوز».وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الكلية الإكليريكية بالمعادي، استعدادا لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للقاء كهنة الكلية.وألقى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم السبت، العظة خلال القداس الإلهي بمشاركة الآلاف في اليوم الثاني لزيارته لمصر، باستاد الدفاع الجوي.ويأتي ذلك وسط أجواء أمنية مشددة تحت إشراف الحرس الجمهوري والقوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة.
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