قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان: إنه علينا أن ننجو بأنفسنا ونأخذ بيد الآخرين للنجاة، وخاصة إذا كان الآخرون محتاجين المساعدة

وأضاف خلال كلمته في لقاء مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية، في الكلية الإكليريكية، أصلي لتبارك العائلة المقدسة مصر والمصريين، ومن خلالكم أقدم تحيتي إلى الإله.وتابع: «أقدم إليكم فاكهة الروح المقدس، وستكونون دائمًا حاضرين في قلبي وفي صلواتي، وتحلوا بالصبر».