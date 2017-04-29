قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، يؤكد أن مصر تنعم بمناخ السلام والأمن والأمان بفضل الله وببركات الأنبياء والرسل

وأضاف «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامية هند جاد، أن مصر هي البلد الوحيد الذي يمكن أن يخرج للبشرية التعايش وقبول الآخر والتعامل مع الآخر، لأنه موجود بها الأزهر الشريف، وهو المؤسسة الإسلامية الوحيدة الموجودة منذ أكثر من ألف سنة ولا تكفر أهل الكتاب، بل تحترمهم على معتقداتهم.وأوضح أن مصر بأزهرها الشريف الواعي بنصوص القرآن، والكنائس الثلاث الكبرى، يؤكدون أن مصر هي الدولة الوحيدة المرشحة والقادرة على علاج مشكلة الإرهاب الفكري في العالم، مؤكدًا أن مصر لا تحمل إلا الحب والتقدير لجميع الأديان السماوية.