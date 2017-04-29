كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الكلية الإكليركية بالمعادى، استعدادا لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للقاء كهنة الكلية

وألقى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم السبت، العظة خلال القداس الإلهى بمشاركة الآلاف في اليوم الثانى لزيارته لمصر، باستاد الدفاع الجوى.ووصل آلاف المسيحيين المصريين إلى ستاد الدفاع الجوي «30 يونيو» للمشاركة في قداس الصلاة الذي يرأسه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.ويأتي ذلك وسط أجواء أمنية مشددة تحت إشراف الحرس الجمهوري والقوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة.