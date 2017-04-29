قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تصنع التاريخ مجددًا باستقبالها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

وأكد أن الرسائل المتعددة التي خرجت من القاهرة أمس واليوم في كلمات شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، والبابا تواضروس الثاني، وكذلك كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلخص مبادئ مصر وشعبها العظيم.وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامية هند جاد، أن الزيارة تتم في ظل الحرب التي تشن على مصر، ويوجه قداسة بابا الفاتيكان التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة، ويتحدث عن شباب مصر بأنهم شعب حضاري، يعد رسالة هامة علينا أن ندركها جيدًا.وأوضح أن زيارة البابا تواضروس تضع على عاتقنا مسئولية كبيرة، وعلينا أن ننشر الكلمات التي ألقاها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في مناهج التعليم.