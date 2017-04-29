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بالفيديو.. حمام السلام يرفرف خلال قداس بابا الفاتيكان باستاد الدفاع
29
ابريل
2017
11:46 AM
رفرف حمام السلام، في أرجاء ستاد الدفاع الجوي تزامنًا مع صلاة القداس الإلهى الذي يترأسه بابا الفاتيكان فرانسيس الثانىووصل آلاف المسيحيين المصريين إلى ستاد الدفاع الجوي «30 يونيو» للمشاركة في قداس الصلاة الذي يرأسه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.ويأتي ذلك وسط أجواء أمنية مشددة تحت إشراف الحرس الجمهوري والقوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة. كما حمل الأطفال البالونات الملونة احتفالا بزيارة البابا المقرر انتهاؤها اليوم.
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