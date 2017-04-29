عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات ترصد صعود البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للمنصة باستاد الدفاع الجوي، ليترأس صلاة القداس الإلهي

ووصل آلاف المسيحيين المصريين إلى ستاد الدفاع الجوي «30 يونيو» للمشاركة في القداس الذي يرأسه البابا فرانسيس.يأتي ذلك وسط تشديدات أمنية تحت إشراف الحرس الجمهوري والقوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة. كما حمل الأطفال البالونات الملونة احتفالا بزيارة البابا المقرر انتهاؤها اليوم.