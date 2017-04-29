عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لحظة دخول البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، ستاد الدفاع الجوى، لترؤس صلاة القداس الإلهى

ووصل آلاف المسيحيين المصريين إلى ستاد الدفاع الجوي «30 يونيو» للمشاركة في قداس الصلاة الذي يرأسه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.ويأتي ذلك وسط أجواء أمنية مشددة تحت إشراف الحرس الجمهوري والقوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة. كما حمل الأطفال البالونات الملونة احتفالا بزيارة البابا المقرر انتهاؤها اليوم.