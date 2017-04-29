قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي: إنه لم ير شخصًا مجّد مصر وتاريخَها الحضاري والديني مثلما فعل بابا الفاتيكان، مشيدا بالخطابات الأربعة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبابا الفاتيكان وشيخ الأزهر والبابا تواضروس في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، داعيًا إلى تدريس خطاب البابا فرانسس في المدارس

وانتقد |الفقي|، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، الهجوم الذي يشنه البعض على شيخ الأزهر، مؤكدا أن الهجوم على شيخ الأزهر غير مفهوم ويديره مغرضون. وأوضح |الفقي| أن البابا تواضروس الثاني هو هبة إلهية للشعب المصري ورجل هادئ الطبع ووطني حتى النخاع ويكفي أنه صاحب مقولة: «وطن بلا كنائس، خير من كنائس بلا وطن»، مشيرا إلى أن خطابه في المؤتمر رسالة للعالم عن توحد الشعب المصري في المحن والأزمات، ورد بليع على كل من يحاول إثارة الفتن وضرب وحدة الشعب المصري.