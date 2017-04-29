اخبار مصر
-
رياضة
- «سيدات طائرة الأهلي» يحصد لقب الدوري الممتاز
- الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي
- خالد الغندور يهاجم إيناسيو ولاعبي الزمالك
- حازم إمام يوجه انتقادات لاذعة لإيناسيو
- تأجيل مباراتي الترقي بالقاهرة 24 ساعة بسبب زيارة بابا الفاتيكان
- حازم إمام يحذر: الزمالك عليه الفصل بين الدوري وإفريقيا وإلا الدخول في أزمة
- صحيفة فرنسية تنشر قائمة بأفضل 50 مدرب في العالم
- رئيس كابس يونايتد: نواجه أزمة قبل مباراة الزمالك.. وقد نوجه طلبا للكاف
- رغم تعثر يوفنتوس أمام أتلانتا..بيانيتش يحقق رقما قياسيا خاص به
- مدرب حراس المنتخب يعلق على تولي معلول تدريب تونس
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«الفقي»: يجب تدريس خطاب بابا الفاتيكان في المدارس وتواضروس هبة من الله
29
ابريل
2017
04:45 AM
قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي: إنه لم ير شخصًا مجّد مصر وتاريخَها الحضاري والديني مثلما فعل بابا الفاتيكان، مشيدا بالخطابات الأربعة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبابا الفاتيكان وشيخ الأزهر والبابا تواضروس في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، داعيًا إلى تدريس خطاب البابا فرانسس في المدارسوانتقد |الفقي|، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، في برنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، الهجوم الذي يشنه البعض على شيخ الأزهر، مؤكدا أن الهجوم على شيخ الأزهر غير مفهوم ويديره مغرضون. وأوضح |الفقي| أن البابا تواضروس الثاني هو هبة إلهية للشعب المصري ورجل هادئ الطبع ووطني حتى النخاع ويكفي أنه صاحب مقولة: «وطن بلا كنائس، خير من كنائس بلا وطن»، مشيرا إلى أن خطابه في المؤتمر رسالة للعالم عن توحد الشعب المصري في المحن والأزمات، ورد بليع على كل من يحاول إثارة الفتن وضرب وحدة الشعب المصري.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
«الفقي»: يجب تدريس خطاب بابا الفاتيكان في المدارس وتواضروس هبة من الله
بالفيديو.. «أبلة فاهيتا»: إبراهيم سعيد ملعوب في دماغه
On screen - حلقة الجمعة 28 أبريل 2017
بالفيديو.. رئيس طنطا غاضبا: الحكام خايفين من الزمالك
بالفيديو.. أسامة كمال: شعرت بدفء المشاعر في كلمة بابا الفاتيكان
أسامة كمال لـ«شيخ الأزهر»: «حقك جالك النهاردة بعد التربص ضدك»
بالفيديو.. مروان خوري: لا أصلح للتمثيل لأنني خجول
بالفيديو.. مروان خوري: نجاح ألحاني مع المطربين إضافة لمشواري
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع