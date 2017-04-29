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بالفيديو.. «أبلة فاهيتا»: إبراهيم سعيد ملعوب في دماغه
29
ابريل
2017
01:45 AM
قدمت الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، تقريرًا ساخرا عن اللاعب إبراهيم سعيد ضيف حلقتها من برنامج «لايف من الدوبلكس»، المذاع عبر فضائية «النهار»وقال التقرير: «إبراهيم سعيد، لعب في الأهلي وفي الزمالك وفي الإسماعيلي، ولعب بره مصر، وجوه مصر، ولعب في شعره، ولعب مع اللاعيبة، ولعب مع الممثلين، وإبراهيم سعيد ملعوب في دماغه».
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