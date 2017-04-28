قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان: إن تعاليم السيد المسيح يمكن أن يلمسها الجميع دائما، وأنه يعمل ما في وسعه من خير وأشياء صالحة؛ من أجل مصر

وأضاف، خلال كلمته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثاني: «كل يوم ندفع بالشهداء والقديسين، الذين يمثلون صورة حية للتضحيات»، متابعا: «أخي الفاضل البابا تواضروس، إننا أقمنا قداسا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية».