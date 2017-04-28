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البابا تواضروس عن فرانسيس: «رجل مملوء بروح الله»
28
ابريل
2017
19:46 PM
قال البابا تواضروس الثاني: إن زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خطوة على طريق المحبة والتآخي بين الشعوب، واصفا إياه برمز المحبة والسلام، في عالم صاخب بالصراعات والحروبوأضاف، خلال كلمته بالكاتدرائية، بحضور بابا الفاتيكان: «وجدنا رجلا مملوءا بروح الله، ولمسنا والوفد المرافق لنا جهدكم الحثيث المبارك في سبيل توثيق العلاقات بين اثنين من أقدم الكنائس الرسولية، كرسي بطرس الرسول، وكرسي مارمرقس الرسول، وهو ما يستحق كل إعزاز وإجلال».وتابع: «لم يكن اختيارنا للعاشر من مايو 2013 محض صدفة، إنما حرصنا أن تكون هذه الزيارة في نفس اليوم، الذي زار فيه مثلث الرحمات البابا شنودة السادس، سلفكم الحبر الروماني، بولس السادس، في عام 1973، وهو ما كان تأسيسا لتقليد سنوي، هو يوم المحبة الأخوية؛ إذ نقيمه ونحييه بالتبادل بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، حيث نصلي سويا ونتبادل الرؤى ونتشارك في طعام المحبة».
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