قال البابا تواضروس الثاني، إن الكنيسة المصرية تتلمس جهد بابا الفاتيكان في سبيل توثيق العلاقات بين أكبر كنيستين في العالم

وأضاف، خلال كلمته بحضور بابا الفاتيكان، في الكاتدرائية بالعباسية: «زيارة بابا الفاتيكان لها دلالة روحية كبيرة، وأننا نقدر دوره على الساحة الدولية»، مشيرا إلى أن كل حدث إرهابي يثبت أن شعبنا يد واحدة ضد الإرهاب.