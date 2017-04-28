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بابا الفاتيكان: مصر أم الدنيا ومذكورة في الكتاب المقدس
28
ابريل
2017
17:46 PM
قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إن مصر هي أرض الحضارة العريقة وما زلنا ننبهر أمام آثارها، مشيرا إلى أنها مذكورة مرات عديدة في الكتاب المقدسوأضاف خلال كلمته بفندق الماسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: |مصر أم الدنيا كما تقولون، وبموقعها الجغرافي الفريد تلعب دورا لا غنى عنه في الشرق الأوسط|.
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