قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إن مصر هي أرض الحضارة العريقة وما زلنا ننبهر أمام آثارها، مشيرا إلى أنها مذكورة مرات عديدة في الكتاب المقدس

وأضاف خلال كلمته بفندق الماسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: |مصر أم الدنيا كما تقولون، وبموقعها الجغرافي الفريد تلعب دورا لا غنى عنه في الشرق الأوسط|.