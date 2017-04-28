قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الإسلام الحق لم يأمر أبدا بالقتل وإنما يأمر بالسلام

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي في فندق الماسة بحضور بابا الفاتيكان، أن مصر تقف في الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب وشعبها يتحمل تضحيات للتصدي له، متابعا: |مصر تقدر دور بابا الفاتيكان في التصدي للتطرف|. وأشار إلى أن إعادة الحوار بين الأزهر الشريف والكنيسة الكاثوليكية خطوة إيجابية، وأنه يقدر مشاركة بابا الفاتيكان في المؤتمر العالمي للسلام الذي ينظمه الأزهر.