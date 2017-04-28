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البابا فرانسيس يلقى تحية الإسلام بمؤتمر الأزهر العالمي
28
ابريل
2017
16:47 PM
ألقى البابا فرانسيس، تحية الإسلام أثناء إلقاء كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي للسلام بجامعة الأزهر، وقال إن مصر رمز الحضارة والعلم وتركت أثرا واضحا يقدره العالم أجمع في جميع المجالاتوأضاف خلال كلمته، أنه لشرف عظيم أن يبدأ زيارته لمصر، معربا عن شكره لشيخ الأزهر واصفا إياه بالأخ، متابعا: |أشكره لأنه دعاني إلى مؤتمر الأزهر العالمي للسلام|. وأكد أن الرسالات الإلهية ترفض الشرور وإيذاء الغير، وأنها تحث على حب التعارف والحوار.
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