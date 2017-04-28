قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن زيارة بابا الفاتيكان تأتي في وقت مهم ضاع فيه السلام في العديد من الدول التي تشتعل بالصراعات، لافتًا إلى أن الأرض الآن أصبحت ممهدة لأن تأخذ الأديان دورها في إحلال السلام بمفهومه الأشمل

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسلام الذي تنظمه مشيخة الأزهر، أنه لا بد من تنقية الأديان من المفاهيم المغلوطة التي التصقت بها وعلى رأسها مفاهيم التطرف، مشيرًا إلى أن المسيحية والإسلام ليستا أديان إرهاب.وتابع: إن الأزهر الشريف نقدر تصريحات بابا الفاتيكان التي تدفع عن الإسلام تهمة الإرهاب، مضيفًا: نسعى للتعاون في مجال الدعوة وترسيخ فلسفة التعايش المشترك من أجل المستضعفين دون تمييز.