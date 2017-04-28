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بابا الفاتيكان يقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الإرهاب بالأزهر
28
ابريل
2017
16:46 PM
دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشاركين بمؤتمر السلام العالمي، وبابا الفاتيكان فرانسيس، للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الإرهابيذكر أن بابا الفاتيكان وصل، منذ قليل، إلى مشيخة الأزهر والتقى الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، قبل بدء مؤتمر السلام العالمي بالمشيخة.
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