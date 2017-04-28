أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم صدور تشريع جديد لتغليظ عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة

وأوضح أن العقوبة ستصل من 3 إلى 7 سنوات سجن لكل من نشر أو روج أو شارك في عملية الغش أثناء الامتحان أو قبله أو خلال عملية التصحيح، وفصل الطالب لمدة عامين.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |صباح دريم|، المذاع على قناة |دريم|، أنه سيتم فصل الطالب الذي شرع في الغش لمدة عام فقط، أما الطالب الذي مارس الغش فيتم فصله عامين.ودعا حجازي المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن «شاومينج» لضمان عدم تسريب الامتحانات.