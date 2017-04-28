قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن حالة التوتر التي تنتاب أولياء الأمور والطلاب أثناء امتحانات الثانوية العامة تستوجب ضرورة تغيير طريقة القبول والالتحاق بالجامعات، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم بصدد تنفيذ خطة جديدة لجعل الثانوية جزءًا من آليات تمكين الطلاب لدخول الجامعات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |صباح دريم|، المذاع على قناة|دريم|، أن الخطة تتضمن دخول طلاب الثانوية العامة الجامعات من خلال عدة عوامل، من بينها القدرات وليس الامتحانات نهاية العام، لافتًا إلى أنه سيتم تغيير طريقة الالتحاق والقبول بالجامعات للطلاب الجدد بالثانوية العامة.