قالت الدكتورة إليزابيث عبد المسيح، عضو مجلس النواب، إن الأزهر الشريف يمثل الإسلام الوسطي في المنطقة والعالم، لافتةً إلى أن بابا الفاتيكان والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يمثلان رمانة الميزان في العالم لمواجهة التطرف والإرهاب

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة |أون لايف|، أن لقاء شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان سيكون مثمرًا، وله تأثير في وجود خطاب ديني متجدد من شأنه التأثير بفعالية في مكافحة الأفكار المتطرفة والإرهاب.