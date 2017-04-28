أعلن المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، وجود وحدات سكنية فائضة في الصعيد تزيد عن عدد المتقدمين في المدن الجديدة بسوهاج وأسيوط وأسوان وطيبة، مضيفًا: |أي مواطن صعيدي يقدم على شقة هياخدها فورًا|

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |صباح أون|، المذاع على قناة |أون لايف|، إنه تم إطلاق اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على مدينة سكنية جديدة غرب أسيوط، لافتًا إلى أن الوزارة طرحت 500 قطعة أرض، وفتح باب الحجز للمواطنين بمدينتي ناصر بغرب أسيوط وغرب قنا.