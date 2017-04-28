كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل نقل عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر ونادي وادي دجلة، إلى المستشفى

ولفت إلى أنه تواصل مع الحارس هاتفيًا وأكد له تعرضه لضيق في التنفس نتيجة التحامه الشديد في لقاء سموحة الأخير مع اللاعب الأفريقي إبراهيما نداي.وأوضح خلال برنامج |إكسترا تايم|، المذاع على قناة |إكسترا نيوز|، أن الحضري توجه إلى الدكتور أشرف شيحة، طبيب فريق وادي دجلة بعد نهاية المباراة، وأكد له عدم قدرته على التنفس، لافتًا إلى أن شيحة نصح الحضري بالابتعاد عن الملاعب لمدة 7 أيام، حيث إنه تعرض لكدمة قوية في القفص الصدري.