أكد وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تستمر التقلبات الجوية الحادة والسريعة خلال الفترة المقبلة

وأشار سعودي إلى أن طقس اليوم الجمعة، مائل للحرارة خلال ساعات النهار يميل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |هذا الصباح|، المذاع على قناة |إكسترا نيوز|، أنه يتوقع ظهور الشبورة المائية، على معظم الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومع تقدم ساعات النهار تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.