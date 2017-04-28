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بالفيديو.. محتجون يقتحمون البرلمان المقدوني تنديدا بانتخاب رئيس ألباني
28
ابريل
2017
05:45 AM
أصيب نواب برلمانيون في مقدونيا بعدما اقتحم محتجون البرلمان المقدوني، أمس الخميس، احتجاجا على تصويت التحالف الديمقراطى الاشتراكى الحاكم وأحزاب يهيمن عليها المنحدرون من أصل ألباني لصالح انتخاب ألباني رئيسا للبرلمانوأظهرت صور أوردتها وكالة |رويترز|، اقتحام محتجون لبرلمان مقدونيا، وسط محاولات من قوات الأمن لمنع دخول المتظاهرين الغاضبين، قاعة البرلمان، إلا أنها جميع المحاولات فشلت، وتمكن المحتجين من اقتحام مبنى البرلمان، وعقب ذلك، أصيب عدد من نواب البرلمان من بينهم الزعيم الديمقراطى الاشتراكى زوران زئيف، فيما وقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.الجدير بالذكر، أن طلعت شافيرى، أصبح رئيسا لبرلمان مقدونيا، وهو يُعد أول سياسي من أصل ألباني يرأس البرلمان في مقدونيا منذ نيل الدولة الصغيرة في منطقة البلقان استقلالها عام 1991 عن يوغوسلافيا في ذلك الحين.
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