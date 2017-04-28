قال المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة: إن مجلس النواب أقحم نفسه في إصدار قوانين تطوعية، وأنه لا يجوز هذا التدخل في عمل السلطة القضائية

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، تقديم الإعلامية رشا نبيل، المذاع على فضائية «دريم»، أن القضاة ليس لديهم مشكلة فيما قام به مجلس النواب، متسائلا: «هل يجوز لرئيس الجمهورية أن يختار من يحاسبه؟».وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن هناك عشرات القضايا يتم إقامتها ضد رئيس الجمهورية بصفته، فكيف يختار رئيس الجمهورية من يحاسبه، وكيف يكون المرؤوس يرأس رئيسه، لافتا إلى أنه لا يوجد دولة تتدخل في طريقة اختيار النائب العام وأعضاء السلطة القضائية الذين يحاكمون رئيس الجمهورية. وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائيًا على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم اعتراض مجلس الدولة على التعديل.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق أمس الخميس، على التعديلات التي أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، الأمر الذي يعارضه القضاة.ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.