اخبار مصر
-
رياضة
- نائب رئيس الزمالك الأسبق: مرتضى يتحمل مسئولية مجزرة الدفاع الجوي
- بالصور.. أكاديمية أتلتيكو مدريد تحصد بطولة البراعم على حساب دجلة
- 4 أهداف للزمالك في ليلة مواصلة الانتصارات أمام طنطا
- فيلايني يحصل على بطاقة حمراء ويونايتد يصمد ليتعادل مع سيتي
- الشيخ: إشادة البدري دافع.. وواثق من المشاركة تحت قيادته
- عبد الحفيظ: زناكو لن يكون صيد سهل.. وهذا موقفنا من البطولة العربية
- مؤمن سليمان لميدو: انت كاذب.. وسبتني بالأم
- ميدو: لاعب سموحة سب الدين وأخذنا حقنا
- انطلاق منافسات مهرجان القاهرة الدولي الـ30 للبريدج
- السبت.. ختام البطولة الأفروآسيوية لكرة السرعة بالغردقة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
نائب «النيابة الإدارية»: القضاة ليسوا مجمعين على رفض تعديلات القانون
28
ابريل
2017
02:46 AM
قال المستشار خالد الطناني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: إنه ليس هناك إجماع على رفض تعديلات قانون السلطة القضائية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسيوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، تقديم الإعلامية رشا نبيل، المذاع على فضائية «دريم»، أن البرلمان خالف الدستور، وعلى القضاة التقدم بطعن للمحكمة الدستورية، وهذه هي وجهة نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تحدث عنها في المؤتمر الثالث للشباب.وتابع: «الرئيس قال إنه لا يجب ترك الحكم النهائي لمؤسسات الدولة، وعلى القضاة الاحتكام للسلطة القضائية العليا في قانون السلطة القضائية».
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
نائب رئيس مجلس الدولة: البرلمان يقحم نفسه في إصدار قوانين تطوعية
نائب «النيابة الإدارية»: القضاة ليسوا مجمعين على رفض تعديلات القانون
برلماني لمذيعة دريم: «أنت بتهيجي الناس».. ورشا نبيل: «ملكش علاقة بيا»
«البهي»: تصديق الرئيس على قانون السلطة القضائية إعلان وفاة
ON screen - حلقة الخميس 27 إبريل 2017
ON screen - الخميس 27 إبريل 201
ON screen: انجح سلسلة افلام سباقات في التاريخ ( Fast & Furious)
ON screen: كواليس مسلسل "رمضان كريم" ولقاءات مع بعض من نجومه
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع