قال المستشار خالد الطناني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: إنه ليس هناك إجماع على رفض تعديلات قانون السلطة القضائية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، تقديم الإعلامية رشا نبيل، المذاع على فضائية «دريم»، أن البرلمان خالف الدستور، وعلى القضاة التقدم بطعن للمحكمة الدستورية، وهذه هي وجهة نظر الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تحدث عنها في المؤتمر الثالث للشباب.وتابع: «الرئيس قال إنه لا يجب ترك الحكم النهائي لمؤسسات الدولة، وعلى القضاة الاحتكام للسلطة القضائية العليا في قانون السلطة القضائية».