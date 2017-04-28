دخلت الإعلامية رشا نبيل، ومحمد عطا سليم عضو مجلس النواب في مشادة كلامية على الهواء أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية

ووجه عضو مجلس النواب خلال برنامج «كلام تاني»، المذاع على فضائية «دريم»، حديثه للإعلامية قائلا: «أنتِ كده بتهيجي الناس وسيبيني أقول فكرتي وبعدين اتكلمي».وأبدت الإعلامية غضبها وردت على البرلماني قائلة: «مش أنت اللي تحكم عليّ ومفيش حاجة اسمها بتهيجي الناس، وليس من حقك أدبيا أن تقول ذلك، وملكش علاقة بشخصي».فرد عضو مجلس النواب: «سيبني أكمل كلامي وأنا عارف أني بتكلم كويس»، وقالت الإعلامية: «انتهى من كلامك وسأرد عليك».