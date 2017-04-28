هاجم المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون السلطة القضائية، قائلا: «ما صدر اليوم هو إعلان بوفاة استقلال القضاء في مصر وانتهاء الحريات»

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل، المذاع على فضائية «دريم»، أن القضاة لديهم كافة القنوات الشرعية والأساليب القانونية المتاحة لمواجهة الحملة الشرسة التي يتعرضون لها.وأوضح أن القانون به عوار دستوري، لافتا: «من المعروف في الأمور الثابتة أنه لا يوجد شخص محايد، وأن العالم سيعلم اليوم أنه لم يعد هناك قضاء مستقل في مصر، ولا تنتظروا كرامة أو استثمار في مصر».كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 17 والصادر مساء أمس الخميس، تصديق الرئيس على تعديل قانون الهيئات القضائية.