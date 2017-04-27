شهدت مباراة المقاولون أمام إنبي، موقفا طريفا حيث أهدر أحمد على لاعب المقاولون فرصة هدف للمقاولون أمام مرمى إنبي الخالى من الحارس، وسدد الكرة بشكل غريب للخلف في جسد على لطفى حارس إنبي

وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصرى الممتاز.