انتهت مباراة المقاولون العرب أمام إنبي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز

بدأ اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبى الفريقين على مجريات اللعب ومنطقة وسط الملعب، واستطاع كل منهما تهديد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة.وشهدت مباراة المقاولون أمام إنبي، موقفا طريفا حيث أهدر أحمد على لاعب المقاولون فرصة هدف أمام مرمى إنبى الخالى من الحارس، حيث قام بتسديدها بشكل غريب للخلف في جسد على لطفى حارس إنبى.