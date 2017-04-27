طالب الفنان محمد صبحى، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بإنشاء قناة خاصة بالأزهر لتجديد الخطاب الدينى

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد»: إن الإعلام يتجاهل كافة المؤتمرات التي تنظمها مؤسسة الأزهر، لافتا إلى أن الأزهر شهد العديد من التراكمات الفكرية الخاطئة، ولن يتم تصحيح تلك الأفكار في ليلة وضحاها.وأضاف أن مؤتمر الأزهر العالمى للسلام اليوم، لم يتم إظهاره إعلاميا بالشكل الذي يليق به.