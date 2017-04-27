قال أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن المحافظة قامت بتصميم سيارات ذكية لبيع المأكولات لمساعدة الشباب على البيع الحر، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على 50 سيارة ووضع ضوابط لمنحها للشباب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم تامر أمين، أن إحدى الجمعيات الأهلية اشترت السيارة الذكية ومنحها للشباب بقسط 15 جنيه في اليوم، متابعا: |تبرعت بسيارتين للفتاتين في واقعة إزالة سيارة بيع المأكولات في النزهة|.