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بالفيديو.. «الأرصاد»: موجة حارة تشهدها البلاد يومي الجمعة والسبت
27
ابريل
2017
20:46 PM
توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال يومى الجمعة والسبت موجة حارة جديدة في الطقس على كافة الأنحاءوقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي محمد موسى، إن درجات الحرارة في القاهرة غدا الجمعة 30 درجة وتصل للذروة يوم السبت، وأن الموجات الحارة تعد إحدى سمات فصل الربيع.
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