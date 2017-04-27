قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، إنه شعر بالسعادة لمشاركته في مؤتمر الشباب في الإسماعيلية بالتزامن مع الاحتفال بأعياد سيناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، أنه شارك في نماذج محاكاة للشباب ولكنه لمس تطورا كبيرا خلال هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مؤتمر الشباب بالإسماعيلية هو دقة التنظيم ومستوى الشباب المشاركين. وأشار إلى أن هناك مجموعة متميزة من الشباب قدمت رؤية لمشكلات وحلقها لتحقيق العدالة الاجتماعية.