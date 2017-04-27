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الصيادلة: سحب الأدوية منتهية الصلاحية بداية مايو المقبل
27
ابريل
2017
19:46 PM
قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة: إن قطاع الدواء يواجه أزمة حقيقية، بسبب تدوير الأدوية منتهية الصلاحيةوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» تقديم الإعلامي محمد موسى المذاع على فضائية «العاصمة»: «عملية تدوير الأدوية منتهية الصلاحية أسهل طرق الغش».وأوضح أنه تم الاتفاق مع موزعى الأدوية على سحب الأصناف منتهية الصلاحية من السوق، بداية شهر مايو المقبل، ولن يتم إعادة تدويرها للحفاظ على صحة المواطن.
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