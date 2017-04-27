قال النائب رياض عبد الستار، إن مشروع قانون ترخيص استخدام موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يأتي من منطلق الخوف على مصر، لأن الإرهابيين الذين يستهدفون البلاد يستخدمون هذه المواقع في نشر أفكارهم الإرهابية والتخطيط للعمليات الإجرامية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو النواب»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أن هناك من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة للجيش والشرطة، وكذلك نشر المواد الإباحية.وكشف أن مسألة ترخيص استخدام مواقع التواصل، لن يكلف المواطنين أي مبالغ مادية كما يزعم البعض، لافتًا إلى أن الحريات يجب أن تكون مقننة.