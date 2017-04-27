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بالفيديو.. كندة علوش ضيفة «صاحبة السعادة»..الإثنين
27
ابريل
2017
17:46 PM
تحل الفنانة كندة علوش ضيفة على الفنانة إسعاد يونس، للحديث عن حياتها المهنية منذ بدايتها والمحطات الفنية المهمة لهاوتروى الفنانة تفاصيل العلاقة العاطفية مع الفنان عمرو يوسف قبل الزواج، كما تخضع لمجموعة من الاختبارات التي وضعتها لها إسعاد يونس داخل مطبخ برنامج «صاحبة السعادة». البرنامج يذاع يوم الإثنين في تمام الساعة الحادية عشر مساء على فضائية «cbc».
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