طالب الإعلامي محمد عبد الرحمن، مقدم جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية خلال أعمال مؤتمر الشباب، من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على صحته، قائلًا: «ماتسمحلناش نخلص عليك

. حافظ على نفسك علشان خاطر بلدك».وأضاف محمد عبد الرحمن: «اللى يحافظ ويحمى 92 مليون.. يقف قدام ربنا يوم القيامة مش عايز حاجة تانى».وتفقد الرئيس السيسي، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، شرق القناة ونادي الفيروز؛ للوقوف على أعمال البناء والتشييد هناك.ورافق الرئيس السيسي، مجموعة من المشاركين في المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية.واستعرض الشرح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأكد أنه سيتم الانتهاء من تشييد المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الإسماعيلية الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل.