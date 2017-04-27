مزح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة |محاكاة الدولة المصرية| بالمؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية، مع الشباب الحاضرين، قائلًا: «كل شوية تقولوا نعمل مجلس أعلى للاستثمار

. مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب.. مجلس أعلى للمدفوعات.. وكل مجلس أعلى أنا بقوم به.. شكلكوا كده عايزين تخلصوا عليا».وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة ونادي الفيروز؛ للوقوف على أعمال البناء والتشييد هناك.ورافق الرئيس السيسي، مجموعة من المشاركين في المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية.واستعرض الشرح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأكد أنه سيتم الانتهاء من تشييد المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الإسماعيلية الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل.