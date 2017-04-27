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السيسي يؤكد ضرورة تدريب الشباب على الجوانب التنفيذية بمؤسسات الدولة
27
ابريل
2017
16:46 PM
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة تدريب الشباب على الجوانب التنفيذية في كل مؤسسات الدولة، مضيفًا: «أخشى تشكيل كيانات مؤسسية أخرى وعدم القدرة على العمل الحقيقي في الواقع»جاء ذلك اليوم الخميس خلال فعاليات جلسة |محاكاة الدولة المصرية| بالمؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية.وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة ونادي الفيروز؛ للوقوف على أعمال البناء والتشييد هناك.ورافق الرئيس السيسي، مجموعة من المشاركين في المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية.وشرح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خطوات التقدم في المشروعات المختلفة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تشييد المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الإسماعيلية الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل.
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