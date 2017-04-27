قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة |محاكاة الدولة المصرية| بالمؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية، إن الشباب هم أمل مصر، لافتا إلى أن وعيهم بتحدياتها سيدفع البلاد إلى الأمام

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة ونادي الفيروز؛ للوقوف على أعمال البناء والتشييد هناك.ورافق الرئيس السيسي، مجموعة من المشاركين في المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية.واستعرض الشرح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأكد أنه سيتم الانتهاء من تشييد المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الإسماعيلية الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل.