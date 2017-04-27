استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل عن نادي الفيروز بالإسماعيلية الجديدة، خلال تفقده النادي بمدينة الإسماعيلية الجديدة، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»

وتفقد الرئيس السيسي، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة ونادي الفيروز؛ للوقوف على أعمال البناء والتشييد هناك.ورافق الرئيس السيسي، مجموعة من المشاركين في المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية.واستعرض الشرح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأكد أنه سيتم الانتهاء من تشييد المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الإسماعيلية الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل.