اخبار مصر
-
رياضة
- برشلونة يشكو رئيس نادي ملقا بسبب تغريدة مسيئة
- لجنة القيم صداع في رأس مجلس اتحاد الكرة
- 3 أسباب تدفع البدري للانقلاب على لاعبي الأهلي في التدريبات
- «إيناسيو» يشرح كيفية اختراق دفاعات طنطا للاعبي الزمالك
- اليوم.. بتروجت يسعى لافتراس النصر للتعدين باستاد السويس
- هاني رمزي يفاوض لاعبي القطبين استعدادا لموقعة المغرب
- البدري يضع شرطين لقيد الشيخ وجابر بقائمة الأهلي الإفريقية
- باتشوكا المكسيكي يحصد لقب دوري أبطال أمريكا الشمالية للقدم
- البدري يدرس استمرار غالي أساسيا أمام الإنتاج الحربي
- عبد الحفيظ عن مجموعة الأهلي: الملعب هو الفيصل
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. السيسي يستمع لشرح مفصل عن نادي الفيروز بالإسماعيلية الجديدة
27
ابريل
2017
11:47 AM
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل عن نادي الفيروز بالإسماعيلية الجديدة، خلال تفقده النادي بمدينة الإسماعيلية الجديدة، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»وتفقد الرئيس السيسي، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة ونادي الفيروز؛ للوقوف على أعمال البناء والتشييد هناك.ورافق الرئيس السيسي، مجموعة من المشاركين في المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية.واستعرض الشرح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأكد أنه سيتم الانتهاء من تشييد المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة الإسماعيلية الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. السيسي يلتقط صورة تذكارية بنادي الفيروز في الإسماعيلية
بالفيديو.. السيسي يستمع لشرح مفصل عن نادي الفيروز بالإسماعيلية الجديدة
بالفيديو.. فرج عامر: طارق حامد أسطورة.. وباولو يشبه إبراهيموفيتش.. ومرتضى يلتزم بكلمته
بالفيديو.. الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة
بالفيديو.. فرج عامر: سموحة البطل الحقيقي لدوري وكأس 2014.. والأهلي والزمالك دولتين
بالفيديو.. أول لقطات لتفجيرات مطار دمشق بعد غارات الطيران الإسرائيلي
بالصور.. سبوتنيك الروسية: انفجار يهز مطار دمشق بعد غارات إسرائيلية
«تضامن أسوان»: 1550 جمعية أهلية تعمل في المحافظة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع