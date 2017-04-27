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بالفيديو.. الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة
27
ابريل
2017
10:46 AM
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات مصورة للوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدةوكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل منذ قليل، إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة، لتفقد سير العمل بها والوقوف على أعمال البناء والتشييد بنادي الفيروز.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مع مجموعة من المسئولين والعاملين بالمشروع، ويتبادل الحديث معهم، ويرافقه عدد من الشباب على هامش فعاليات المؤتمر الدوري الثالث للشباب.
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