عرضت فضائية «إكسترا نيوز» مقطع فيديو ذكرت أنه لقطات أولية للتفجيرات التي استهدفت مطار دمشق منذ قليل عقب الغارات الإسرائيلية عليه

وكان سكان محليون قرب مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة السورية قالوا لوكالة الأنباء الألمانية، في وقت سابق: إن انفجارات قوية دوت في محيط المطار فجر اليوم الخميس، وأن ألسنة اللهب تتصاعد في السماء دون معرفة مكان أو سبب الانفجارات.وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن الانفجارات ناجمة عن 5 غارات شنتها طائرات إسرائيلية |على السرب العسكري| داخل مطار دمشق.