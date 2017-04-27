ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن انفجارا نفجارا ضخما ضرب المنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي ناجما عن 5 غارات شنتها طائرات إسرائيلية |على السرب العسكري| داخل مطار دمشق

وتسبب الانفجار الذي وقع فجر الخميس، في اندلاع النيران في الموقع.