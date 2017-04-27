قال محمود الشريف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في أسوان: إنه تم وضع خطة لرفع مستوى معيشة المواطن في المجالات الثقافية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى رفع مستوى قدرات العاملين لكيفية التعامل مع المواطن، لحل مشكلاته بصورة سهلة ومبسطة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية المعقدة

وأضاف |الشريف| في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تكافل وكرامة برنامج قومى واستحقاق، وهناك 115 ألف حالة تقريبا يستفيدون من ذلك البرنامج، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت معايير معينة في قانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية منها توفير مقر وأهداف عمل واضحة وأن تكون حسنة السمعة، ويتم متابعة أنشطتها وسجلاتها، وهناك أكثر من 1550 جمعية أهلية تعمل في أسوان، ولن يتم السماح لأي جمعية أهلية العمل بدون ترخيص مستقل وكل جمعية سيتم الترخيص لها حسب التخصص الذي تعمل فيه.