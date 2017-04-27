روت سيدة تفاصيل قتل أحد جيرانها لشقيقها وإشعال النيران في جثته، قائلة: «كنت أقف في محل ملك شقيقي التاجر، بصحبة 3 من بناته أثناء أدائه الصلاة»

وتابعت خلال لقائها في برنامج «صبايا الخير» تقديم الإعلامية ريهام سعيد، المذاع على فضائية «النهار»: «أحد أطفال جيراننا كان يلعب بالكرة وألقاها داخل المحل، فنهرته بنت أخي فضربها وأصابها بجرح بسيط في رأسها، وعندما حضر شقيقي من المسجد، أخبرناه بما حدث فتوجه لوالد الطفل في المنزل وأثناء الحديث حضر شقيق محمد عطا والد الطفل وقال: دول مينفعش تتكلم معهم دول ديتهم قلمين».وبكت شقيقة الضحية: «وقفوا شقيقي في دائرة محاطة بالبنزين، وقبل إشعال النيران ذبحه أحد أفراد عائلة عطا أمام المارة وأشعلوا النيران فيه، ولم يستطع أحد التدخل لإنقاذ شقيقي».